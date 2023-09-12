В Госдепе заявили, что разблокировка активов Тегерана не означает снятия санкций с Ирана

Представитель ведомства также отметил, что после того, как деньги переведут на счет в Катаре, США продолжат следить за тем, как они будут использованы

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США заявил ТАСС, что разблокировка активов Тегерана на сумму $6 млрд не приведет к снятию санкций с Ирана.

"Мы не снимали никаких санкций с Ирана, и Иран не получит никаких санкционных послаблений", - сообщил в понедельник представитель американского внешнеполитического ведомства. Он подтвердил, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках договоренности с Тегераном об обмене заключенными в формате "пять на пять" выдал разрешение на перевод замороженных активов Ирана из Южной Кореи в Катар. Эти деньги будут использованы в гуманитарных целях.

"Как мы уже говорили ранее, эти средства не поступят напрямую в Иран и среди них нет денег [американских] налогоплательщиков. Средства, хранящиеся в Южной Корее, - это средства Ирана", - добавили в Госдепартаменте, отметив, что после их перевода на счет в Катаре Соединенные Штаты продолжат "наблюдать за тем, как и когда будут использованы эти деньги".

Белый дом 10 августа подтвердил, что достиг договоренности с Тегераном об обмене заключенными , однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. 21 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сообщил, что соглашения об обмене заключенными и разморозке иранских активов будут реализованы в течение двух месяцев.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Южная Корея заморозила средства, предназначенные для оплаты импорта иранской нефти.