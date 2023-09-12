Эксперты США: КНДР может испытать баллистическую ракету подлодок на новой субмарине

СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Военные КНДР могут провести испытательный пуск баллистической ракеты подводных лодок на новой субмарине, оснащенной ядерным оружием. С таким предположением выступил проект американского Центра стратегических и международных исследований Beyond Parallel.

"Логичным следующим шагом для Северной Кореи будет ракетный пуск, чтобы продемонстрировать миру, что подлодка готова к эксплуатации. Неясно, когда такой запуск произойдет", - говорится в отчете Beyond Parallel.

6 сентября в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду подводной лодки "Герой Ким Гун Ок", оснащенной тактическим ядерным оружием. Он заявил, что власти планируют модернизировать все имеющиеся у них тяжелые подводные лодки и оснастить их по примеру новейшей субмарины ядерным вооружением.

По оценкам экспертов, "Герой Ким Гун Ок" представляет собой модификацию советской подводной лодки конца 1950-х годов проекта 633 (класса "Ромео" по классификации НАТО). По данным Beyond Parallel, у КНДР есть от 17 до 20 таких дизель-электрических подлодок. Субмарины этого класса, включая китайскую модификацию проект 035, стояли или стоят на вооружении Алжира, Бангладеш, Болгарии, Египта, КНР и Сирии.