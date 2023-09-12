СМИ: страны CARICOM разочарованы ходом решения проблем с безопасностью в Гаити

По данным Radio Jamaica, делегация группы прибыла в страну на прошлой неделе для посредничества в переговорах между представителями властей и оппозиции, а также мониторинга проблем безопасности

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа представителей стран Карибского сообщества (CARICOM) завершила в понедельник свой визит в Гаити и выразила разочарование ходом процесса политического урегулирования и ситуацией в сфере безопасности в республике. Об этом сообщает радиостанция Radio Jamaica.

По ее данным, делегация CARICOM прибыла в страну на прошлой неделе для посредничества в переговорах между представителями властей и оппозиции, а также мониторинга проблем безопасности в контексте предстоящего обсуждения в ООН возможности отправки международной вооруженной миссии в Гаити. Радиостанция отмечает, что тон обсуждений между участниками переговоров ужесточился, а от некоторых из них звучали призывы к отставке премьер-министра страны Ариэля Анри.

В состав CARICOM входят 15 государств и территорий Карибского бассейна и Центральной Америки. Помимо основателей объединения Барбадоса, Гайаны, Тринидада и Тобаго и Ямайки, это Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Гаити, Гренада, Доминика, Монтсеррат (владение Великобритании), Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия и Суринам. Ассоциированными членами являются Ангилья, Бермудские Острова, Виргинские Острова (Британские), Острова Кайман, Тёркс и Кайкос.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, вооруженные банды контролируют более 80% территории Порт-о-Пренса и консолидируются в других регионах страны.

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр указал, что задействует миротворцев после получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении.