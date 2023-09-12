Суд отклонил иск экс-президента ЮАР Зумы против действующего главы государства Рамапосы

В постановлении говорилось, что попытка Джейкоба Зумы привлечь Сирила Рамапосу к суду по частному обвинению содержит скрытые мотивы

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг отклонил ходатайство бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы разрешить ему подать апелляцию с целью продолжить уголовное преследование действующего главы государства Сирила Рамапосы. Об этом сообщила председатель суда Лебоганг Модиба.

"Суд принял единогласное решение отклонить ходатайство Зумы против Рамапосы, - заявила она. - Зума также должен заплатить все судебные издержки".

Экс-президент подал иск, добиваясь отменить принятое в минувшем июне Высоким судом Гаутенга решение прекратить дело против Рамапосы. В постановлении говорилось, что попытка Зумы привлечь Рамапосу к суду по частному обвинению содержит скрытые мотивы.

Зума подал 16 декабря 2022 года иск в Высокий суд Гаутенга на Рамапосу, открыв против него дело в рамках частного обвинения. Данная норма судопроизводства используется в ЮАР истцами в случаях, когда прокуратура отказывается начать дело по их заявлению.

В своем иске Зума утверждал, что Рамапоса "соучаствовал в уголовных преступлениях, совершенных Билли Даунером". Последний до конца января текущего года занимал пост государственного обвинителя на проходящем процессе против Зумы, который подозревается в коррупции. Зума обвинил Даунера, среди прочего, в публикации его персональных данных о состоянии здоровья, однако суд не нашел этому подтверждений.

Многочисленные судебные дела в отношении Зумы, начатые в 2005 году, периодически прекращались и возобновлялись снова. В мае 2009 года политик был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года был переизбран на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением очередных обвинений в коррупции. На посту главы государства его сменил Рамапоса. Сейчас Зума является фигурантом дела о коррупции при государственных закупках вооружений, которое слушается в Высоком суде Питермарицбурга (провинция Квазулу-Наталь).