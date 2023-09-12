Польша заявила, что в отношениях с Украиной всегда будет защищать интересы своих аграриев

По словам вице-премьера, лидера правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, отношения Варшавы и Киева "должны опираться на соблюдение интересов обеих сторон"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Польша выступает за устойчивое урегулирование отношений с Украиной в сельскохозяйственной отрасли, в том числе и на период после завершения конфликта. Об этом заявил на заседании правительства вице-премьер, лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Вопрос отношений в сельскохозяйственной отрасли с Украиной должен быть урегулирован и в послевоенный период", - сказал он. "Учитывая разницу структуры и качества почвы, польское сельское хозяйство в контексте отношений с Украиной должно будет оказаться под особой защитой. Тут нужно говорить о постоянных категориях", - добавил Качиньский.

По его словам, отношения Польши и Украины "должны опираться на соблюдение интересов обеих сторон". "Мы готовы поддерживать Украину в период войны, во время восстановления, хотим принять участие в восстановлении, но одновременно мы должны помнить о наших гражданах, аграриях, деревне", - отметил политик. "Думаю, наши украинские друзья должны это понять. Возможно, сегодня некоторые из них, исходя из интересов пропаганды, говорят иначе, но я убежден, что они понимают, о чем идет речь", - сказал Качиньский.

Правительство Польши собралось на заседание, чтобы принять постановление, запрещающее импорт зерновых с Украины после 15 сентября, когда истекает соответствующее эмбарго, введенное Еврокомиссией. Польская сторона опасается, что наплыв украинского зерна дестабилизирует польский рынок, а в будущем из-за качественного чернозема в этой стране польское сельское хозяйство может и вовсе развалиться.