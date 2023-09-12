Маккарти проведет 14 сентября заседание в Палате Представителей по импичменту Байдена

По данным Punchbowl News, на нем спикер Палаты представителей Конгресса объявит, что было собрано достаточно информации для того, чтобы официально начать расследование в рамках процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) на этой неделе сообщит республиканцам на закрытом заседании обновленную информацию о расследованиях для объявления голосования по импичменту президента Джо Байдена. Об этом сообщил портал Punchbowl News.

По его данным, закрытое заседание запланировано на утро 14 сентября. Как отмечает портал, на нем Маккарти объявит, что было собрано достаточно информации для того, чтобы официально начать расследование в рамках процедуры импичмента Байдену и получить банковские счета Байденов и другие документы. Punchbowl News назвал это "огромным шагом для Маккарти и республиканцев", однако пока расследование не выявило прямых доказательств того, что Байден лично получал прибыль от зарубежной деятельности его сына Хантера.

Расследование проводили председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) и председатель комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки), уточняет портал.

Ранее сообщалось, что голосование в Палате представителей по импичменту Байдена пройдет уже в сентябре, необходимое для запуска процесса количество голосов имеется.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. Как утверждает Комер, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней люди и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.