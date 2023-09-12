Экс-глава МИД Австрии заявила, что на Западе нет готовности к дипломатии по Украине

Карин Кнайсль отметила, что там считают необходимым военное поражение России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Страны Запада огласили доктрину о желании нанести России военное поражение и не оставляют места для дипломатии по Украине. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума.

"В настоящий момент с западной стороны, у Западной Европы и США, нет места для дипломатии. Там огласили конкретную доктрину и не устают ритуально повторять, что Россия "должна понести военное поражение". Этот подход распространен от Вашингтона до Брюсселя, в Берлине, в Вене - все, даже нейтральные государства, Австрия, твердо убеждены, что Россия должна потерпеть военное поражение прежде, чем говорить с ней", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что сейчас предпосылки для мирных переговоров с Украиной отсутствуют. Он напомнил, что в марте 2022 года стороны были близки к тому, чтобы выйти на готовый документ, текст которого был согласован по итогам весьма напряженных переговоров двух сторон, однако затем украинские переговорщики, "будто бы получив какой-то сигнал откуда-то из-за океана, встали и ушли из-за стола". Песков также указал, что президент России Владимир Путин "постоянно декларирует" готовность РФ достигать цели мирными средствами.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.