Лидер АдГ выступил против поставок Taurus Украине

Тино Хрупалла отметил, что это может привести к эскалации конфликта

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что это может привести к эскалации конфликта.

"Правительство ФРГ не должно снова позволять подталкивать себя к поставкам большего количества оружия в войне на Украине. Крылатые ракеты могут способствовать эскалации", - отметил Хрупалла, комментируя недавнее заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок по поводу поставок Киеву ракет Taurus. "Министр иностранных дел отказывается от пути к миру, указанного на саммите G20 в Индии. Она должна работать над переговорным решением в интересах Германии и благополучия украинцев", - подчеркнул сопредседатель АдГ.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства ФРГ посетила Киев. Она провела встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с Кулебой Бербок указала, что не может обещать поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Однако Кулеба тут же выразил уверенность, что ФРГ сделает это в любом случае, и упрекнул Берлин в пустой трате времени. В интервью телеканалу ARD Бербок попросила Украину проявить терпение в вопросе поставок крылатых ракет Taurus, отметив, что сначала необходимо прояснить все детали. При этом в интервью телеканалу ZDF министр заметила, что Украине "необходимы ракеты с очень большой дальностью".

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Киеву ракеты, является опасение, что Вооруженные силы Украины будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия.