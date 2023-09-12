Экс-премьер Финляндии Санна Марин сложила с себя полномочия депутата парламента

Она попросила освободить ее от должности в связи с переходом на должность стратегического советника в Институте глобальных изменений, говорится в протоколе пленарного заседания

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Парламент Финляндии (Эдускунта) освободил депутата и бывшего премьер-министра страны Санну Марин от осуществления депутатских полномочий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Согласно тексту, в ходе состоявшегося 12 сентября пленарного заседания было одобрено ходатайство Марин об ее освобождении от депутатских обязанностей.

Как отмечается в размещенном на сайте протоколе заседания, "Санна Марин в своем письме к парламенту от 7 сентября 2023 года попросила освободить ее от должности депутата в связи с переходом на должность стратегического советника в Институте глобальных изменений (ИГИ) [под руководством бывшего премьер-министра Великобритании] Тони Блэра".

Правительство Марин ушло в отставку после проигрыша возглавляемой ею Социал-демократической партии (СДП) на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах. 5 апреля на пресс-конференции Марин заявила о намерении покинуть пост руководителя СДП, подчеркнув при этом, что собирается оставаться депутатом финского парламента.