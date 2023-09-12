Бербок: гарантии безопасности для Киева должны включать путь в направлении ЕС и НАТО

По словам главы МИД ФРГ, Украине также требуются средства для преодоления минных полей

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать военную и экономическую поддержку, а также помощь на пути страны в ЕС и НАТО.

"Вместе с нашими партнерами мы работаем над обеспечением мира для Украины на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы, - сказала она в интервью, которое было опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Это включало бы в себя путь в Европейский союз и НАТО, поставки оружия для самообороны, а также среднесрочную экономическую поддержку вплоть до восстановления".

"Мой призыв к нашим партнерам: мы должны на зимнее время обеспечить противовоздушный зонт над критически важной инфраструктуры Украины", - сказала она.

Бербок также заявила, что Украине требуются средства для преодоления минных полей.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.

Как ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, более 20 государств присоединились к декларации G7. Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.