Бербок не стала гарантировать скорые поставки ракет Taurus на Украину

По словам главы МИД ФРГ, для Берлина важно не обещать помощь впустую

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. ФРГ продолжает консультации с партнерами по дальнейшей военной поддержке Украины, для Берлина важно не обещать помощь впустую. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы потеряли доверие на востоке Европы из-за нашей прежней политики в отношении России, а также из-за ошибок в случае с "Северным потоком - 2". Именно поэтому для нас важно, чтобы мы не просто анонсировали какие-либо вещи, а чтобы они функционировали. Мы хотим, чтобы были прояснены все вопросы, как было в случае с системой ПВО IRIS-T или с системами Patriot", - сказала Бербок, отвечая на вопрос, намерен ли Берлин отправлять Киеву ракеты, если это сделает Вашингтон.

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия.