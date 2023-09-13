СМИ: Минюст США обвинил Илона Маска в нарушении конфиденциальности пользователей соцсети

Информационный портал Axios сообщил, что предприниматель мог поставить под угрозу безопасность данных

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США обвинило Илона Маска в нарушении конфиденциальности пользователей социальной сети X ("икс", ранее Twitter). Об этом сообщил информационный портал Axios.

По информации ведомства, Маск "обеспечивал тщательный контроль над X Corp., временами осуществляя руководство особым образом, который мог поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных", отмечает Axios. Указывается, что предъявление иска со стороны Минюста ознаменовало собой последнюю попытку правительства обеспечить соблюдение представителями соцсети условий соглашения с Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

27 октября Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Сразу после покупки компании Маск уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию аккаунтов. 11 ноября газета "The Washington Post" сообщила, что свой пост в Twitter покинул руководитель отдела модерации и безопасности компании Йоэль Рот, а также глава службы безопасности, директор по вопросам конфиденциальности и директор по соблюдению нормативных требований. По сведениям газеты, разворачивающиеся вокруг сервиса события попали под пристальное внимание главного надзорного органа - Федеральной торговой комиссии США. Согласно информации издания "The Wall Street Journal", ее представители направили компании более 10 запросов о предоставлении разного рода сведений. ФТК получила право запрашивать подобные сведения после того, как в мае прошлого года прежнее руководство Twitter пошло на урегулирование иска властей США о защите пользовательских данных, согласившись выплатить $150 млн штрафа и принять усиленные меры по защите личных данных пользователей.