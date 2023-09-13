В Минобороны Израиля опровергли информацию о передаче оружия Палестине

По заявлению главы военного ведомства Йоава Галанта, с момента вступления в должность он не одобрил передачу ни одного пакета вооружения палестинской администрации

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Израиль не передавал палестинской автономии боевое оружие. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Вопреки распространяемой ложной информации, с тех пор, как я вступил в должность министра обороны Израиля, я не одобрил передачу ни одного пакета боевого оружия палестинской администрации. Любая попытка представить ситуацию как-то иначе - это наглая ложь", - написал Галант на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава израильского Минобороны сделал заявление на фоне публикации расследования журналистами израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ". По их сведениям, власти Израиля передали палестинской автономии не менее 1,5 тыс. единиц боевого оружия, в том числе винтовки М-16 с возможностью лазерного наведения и автоматы Калашникова. При этом вооружение, как утверждают в СМИ, можно использовать только в антитеррористических целях, а воспользоваться им могли только представители палестинских сил безопасности. Оружие якобы передали посредством военных баз США в Иордании с полного одобрения Израиля, хотя раньше еврейское государство не ратифицировало ни одну заявку на получение вооружения со стороны Палестины.

Свое возмущение в связи с опубликованным расследованием уже выразили министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Последний потребовал опровержения информации лично от премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, пригрозив ему некими "последствиями" в случае, если не получит разъяснений.