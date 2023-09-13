СМИ: КНДР впервые запустила ракеты, когда Ким Чен Ын был за границей

По информации "Чосон ильбо", запуск ракеты в отсутствие лидера республики беспрецедентен

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. КНДР в среду впервые запустила баллистическую ракету во время зарубежной поездки руководителя народной республики Ким Чен Ына. На это обратила внимание южнокорейская газета "Чосон ильбо".

Как пишет издание, запуск ракеты в отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына беспрецедентен. Во время его поездок во Вьетнам и Россию в 2019 году таких действий не предпринималось, добавляет газета.

Старший научный сотрудник южнокорейского Исследовательского института объединения Хон Мин выразил такую же точку зрения агентству Yonhap. "Представляется, что Северная Корея впервые в истории запустила ракету, когда высший руководитель был за границей. Это демонстрация уверенности, что полная боеготовность поддерживается даже при отсутствии лидера", - сказал ученый.

В среду Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным южнокорейской стороны, они пролетели около 650 км.

В воскресенье лидер КНДР отправился в Россию с официальным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. Это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына с 2019 года.