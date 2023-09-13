В Днепре не нашли оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина

Основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является личное обращение либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении этого человека, отметили в горсовете

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Днепра (ранее - Днепропетровск) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

В решении горсовета указано, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является личное обращение гражданина либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина.

"Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет", - поясняется в документе за подписью мэра города Бориса Филатова.

В феврале власти Каменского Днепропетровской области, в котором родился Брежнев, отказались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году. Власти города ответили на запрос СМИ, что вопрос о судьбе бюста Брежнева будет рассмотрен после окончания военного положения на Украине.

Однако 26 июля мэр Каменского Андрей Белоусов заявил, что власти обязаны убрать памятник из-за закона о декоммунизации. При этом он назвал памятник историческим наследием Каменского, признав, что для многих его жителей старшего поколения Брежнев - "историческая фигура, человек, много сделавший для города". На следующий день бюст Брежнева убрали с центрального проспекта города и перенесли на новое место.