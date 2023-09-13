13 сентября, 19:09,
обновлено 13 сентября, 19:50

Госдеп одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 на сумму свыше $5 млрд

George Frey/ Getty Images
Истребитель F-35
© George Frey/ Getty Images

Как отметили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США, речь идет о приобретении до 25 истребителей

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $5,06 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

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Как следует из заявления, речь идет о приобретении до 25 истребителей. Ведомство заверило, что поставка этой техники не повредит боеготовности США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе.

Для реализации этой сделки в Южную Корею не нужно будет направлять представителей американского правительства или подрядчика, уточнил Пентагон. Поскольку у Сеула уже имеются F-35, трудностей с интеграцией новых поставленных истребителей не будет, отметило ведомство. Генеральными подрядчиками выступят компании Lockheed Martin и Pratt & Whitney.

Госдепартамент также одобрил запрос Польши о покупке оборудования и услуг для обслуживания F-16 на сумму около $389 млн. "Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства. 

Теги:
СШАРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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