13 сентября, 19:25

Конгрессвумен США предложила снизить зарплату главе Пентагона до $1

EPA-EFE/ WILL OLIVER
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин
© EPA-EFE/ WILL OLIVER

По словам Марджори Тейлор-Грин, Ллойд Остин "предал американский народ" и вредит национальной безопасности страны

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что американский министр обороны Ллойд Остин должен получать зарплату в $1, так как "предал американский народ" и вредит национальной безопасности страны.

"Ллойд Остин провалился на должности министра обороны и поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Я внесла поправку <...> к законопроекту об ассигнованиях на оборону [на следующий финансовый год], чтобы сократить зарплату министра Остина до суммы, не превышающей $1", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

Законодатель убеждена, что Остин "предал американских граждан", лишился их доверия и они больше не должны "вознаграждать его за неудачи, выплачивая ему зарплату". "Надеюсь, все мои коллеги проголосуют в поддержку моей поправки", - заключила конгрессмен. 

Теги:
СШАОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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