Венгрия не считает участие в конфликте на Украине моральным долгом других стран

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев якобы отстаивает не только свои, но и их общие интересы в конфликте с Москвой

БУДАПЕШТ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии не разделяет мнение ряда других стран о необходимости оказывать военную помощь Украине, поскольку Киев якобы отстаивает не только свои, но и их общие интересы в конфликте с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Городском университете Гонконга.

Украина "сражается за себя, а не за нас и не от нашего имени", отметил глава МИД. В связи с этим Венгрия отвергает точку зрения, что "участие в конфликте - наш моральный долг, поскольку Украина сражается также за нас", пояснил Сийярто, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр назвал "большим достижением" то, что Венгрии удалось остаться в стороне от украинского конфликта, несмотря на "военный психоз", который царит в Евросоюзе. По его словам, "вся Европа и в какой-то степени весь мир расплачиваются за эту войну, в то время как никто из нас не несет за нее ответственности".

Отвечая тем, кто по-прежнему выступает за продолжение военных действий, он предупредил, что "это приближает к третьей мировой войне", опасность которой никогда не была столь высокой, как сейчас. Поэтому Венгрия считает, что "единственный морально приемлемый подход [к украинскому конфликту] - спасать жизни людей", отметил Сийярто. Он подтвердил, что его правительство выступает за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров по Украине.