Председатель сессии ГА ООН выступил за отказ от ядерного оружия

Дэннис Фрэнсис выразил надежду, что владеющие таким вооружением страны "продолжат действовать ответственно", а также призвал их и другие государства работать над денуклеаризацией мира

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Мир должен двигаться в сторону сокращения ядерных арсеналов и в конечном итоге отказаться от ядерных вооружений, пока же важно подтвердить принцип недопустимости ядерной войны. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис.

"Распространение ядерного оружия - это вызывающий чрезвычайную тревогу вопрос, - сказал он. - Он вызывает тревогу потому, что нам известны опасности, которые ядерное оружие представляет не только для человечества, но и для окружающей среды, да и для всей планеты. Генеральная Ассамблея надеется, что мы будем двигаться в сторону снижения и, в конечном счете, отказа от ядерного оружия из-за боли и страданий, которые оно может причинить человечеству, поставив под вопрос его существование на этой планете".

Фрэнсис выразил надежду, что пока ликвидации ядерного оружия не произошло, обладающие им страны продолжат действовать ответственно. "Не так давно две ключевые ядерные державы выступили с заявлением, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому ее нельзя допустить, - продолжил он. - Я хотел бы призвать и их, и другие страны придерживаться этих слов и помочь в деле снижения запасов ядерного оружия и, в итоге, денуклеаризации мира. Считаю, что у нас и так много проблем с обычными вооружениями, и не думаю, что нам надо экспериментировать с ядерной тематикой".

В январе 2022 года страны ядерной "пятерки" - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция выступили с общим заявлением о недопустимости ядерной войны. США выступили с отдельным, новым заявлением по этой теме в августе 2022 года, Россия - в ноябре 2022 года.

Дэнниса Фрэнсиса в июне избрали председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до сентября 2024 года. Он представляет Тринидад и Тобаго.