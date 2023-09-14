Тайвань зафиксировал приближение 68 летательных аппаратов и 10 кораблей КНР

ВС Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 68 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается в документе, 40 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-востоку или юго-западу от него". Среди них истребители SU-30, J-10, J-16, беспилотник BZK-005, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, а также самолет-топливозаправщик Y-20. Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Накануне оборонное ведомство Тайваня сообщало, что за утро среды вооруженные силы острова отследили приближение 35 летательных аппаратов КНР, из которых 28 пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова. В заявлении ведомства утверждалось, что часть летальных аппаратов направилась в западную часть Тихого океана через пролив Баши для проведения совместных учений с авианосцем "Шаньдун".

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Напряженность в регионе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года НОАК регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.