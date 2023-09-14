Профсоюз железнодорожников Южной Кореи впервые с 2019 года объявил забастовку

Их действия могут привести к сокращению перевозок пассажиров и грузов на 20-60%

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Профсоюз работников железных дорог Республики Корея объявил общенациональную четырехдневную забастовку впервые с 2019 года, их действия могут привести к сокращению перевозок пассажиров и грузов на 20-60%. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно профсоюзу, в стачке участвуют около 13 тыс. человек. Бастующие требуют улучшение условий труда, в том числе введение системы, которая исключила бы ситуацию, при которой сотрудникам приходится отрабатывать две ночные смены подряд.

Кроме того, профсоюзные активисты хотят, чтобы поезда высокоскоростной железной дороги KTX могли использовать, как пишет Yonhap, выгодную станцию Сусо в Сеуле. С этой станции начинается другая железнодорожная магистраль Super Rapid Train. Дорогами управляют разные корпорации.

Национальная корпорация KORAIL сообщила, что из-за стачки планирует сократить на 20-60% число пассажирских и грузовых рейсов, включая те, что используют KTX. Они намерены привлечь временных работников, чтобы сохранить движение поездов в час пик утром и вечером на уровне 70% от нормы.

Прошлая забастовка железнодорожников прошла в ноябре 2019 года. Нынешняя началась в 09:00 (03:00 мск) по местному времени и завершится в понедельник в то же время. Министр труда Ли Чжон Сик призвал бастующих вернуться к работе, поскольку стачка может оказать негативное влияние на экономику и планы сограждан.