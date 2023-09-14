WSJ: Западу не удается склонить страны глобального Юга к поддержке Украины

Как сообщили собеседники издания, в последнее время "готовность международного сообщества публично критиковать Россию существенно снизилась"

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Попытки США и Европы склонить страны глобального Юга к поддержке Киева не увенчались успехом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов и чиновников.

"Очевидно, что Запад в целом был удивлен широко распространенным нежеланием стран глобального Юга присоединиться к нему", - заявил изданию бывший сотрудник Минобороны ФРГ, руководитель германского офиса консалтинговой компании Eurasia Group Ян Техау. По его словам, западные чиновники недооценили степень недоверия некоторых государств к США и Европе, а также желание крупных игроков - Бразилии и ЮАР - проводить независимую политику и представлять свои интересы на международной арене.

Как сообщили другие собеседники издания, в последнее время "готовность международного сообщества публично критиковать Россию существенно снизилась". Они также отметили, что многие развивающиеся страны выступили против "требований Украины о взыскании репараций с РФ и создании международного трибунала для преследования российского руководства".

WSJ отмечает, что в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН развивающиеся страны попытаются переключить внимание международного сообщества с украинской тематики на вопросы, которые считаются приоритетными для глобального Юга, такие как бедность и облегчение долгового бремени. Они также будут оказывать давление на западные страны, чтобы те до 2030 года выполнили обязательства по устойчивому развитию для развивающихся стран.

78-сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась во вторник в Нью-Йорке. Кульминацией мероприятия станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.