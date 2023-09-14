14 сентября, 07:55
Военная операция на Украине

Азаров заявил, что Киев замалчивает реальные потери в летнем наступлении

По словам экс-премьера Украины, морги в прифронтовых населенных пунктах "переполнены - тела погибших в них держат долго"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киевские власти пытаются скрыть реальные данные о потерях в рядах Вооруженных сил Украины за время летнего наступления. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"У Зеленского дали указание военным задерживать информацию о гибели украинских солдат на передовой, даже имея тело и факт гибели. Таким образом киевский режим пытается скрыть реальный масштаб потерь, которые понесла Украина в ходе летнего контрнаступления", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что даже по западным оценкам, потери исчисляются десятками тысяч человек.

По словам Азарова, морги в прифронтовых населенных пунктах "переполнены - тела погибших в них держат долго". При этом родственникам не сообщают о гибели военнослужащих даже, когда те пытаются добиться в соответствующих инстанциях какой-то информации, добавил он.

По оценке Минобороны РФ только за время провального летнего контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

Сам Азаров ранее высказал оценку, что прямые безвозвратные потери Вооруженных сил Украины к концу 2023 года могут превысить 500 тыс. человек 

Теги:
УкраинаАзаров, Николай ЯновичВоенная операция на Украине
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