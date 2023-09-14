В Италии считают, что попытки урегулирования на Украине возможны в течение 7-8 месяцев

При этом для начала переговоров, по мнению министра обороны страны Гуидо Крозетто, необходимо прекращение огня со стороны России

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто рассчитывает, что в ближайшие 7-8 месяцев будут предприняты попытки украинского урегулирования. При этом для начала переговоров, по его словам, необходимо прекращение огня со стороны России.

"Мы надеемся, что попытки разрешения конфликта будут предприняты в относительно краткие сроки - в ближайшие 7-8 месяцев", - приводит его слова агентство ANSA. При этом Крозетто, находящийся с визитом в Лондоне, высказал мнение, что минимальным условием для начала переговоров является "предварительное прекращение огня со стороны Москвы".

Ранее Крозетто уже выражал надежду, что украинский конфликт завершится через год.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет договариваться. Он добавил, что первым шагом для переговоров между РФ и Украиной должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой.