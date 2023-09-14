Экс-советник главы Пентагона считает, что Путин "ведет долгую игру" на Украине

Российский лидер ждет краха НАТО, полагает Дуглас Макгрегор

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ведет "долгую игру" в конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в Евросоюзе, которая приведет к краху НАТО. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"[Владимир] Путин решил ждать. Я думаю, он искренне верит, что ситуация в Европе станет настолько плохой, что НАТО просто развалится", - заявил он в интервью, размещенном на YouTube-канале Redacted, отметив, что европейские страны однажды поймут, что Вашингтон "привел их в ад". Макрегор подчеркнул также, что спецоперация России на Украине приведет к усталости европейских стран, которые сталкиваются с экономическими проблемами и деиндустриализацией.

Кроме того, эксперт согласился с данными РФ о числе людских потерь со стороны Украины в ходе конфликта. "Около четырех недель назад, буквально месяц назад, мы насчитали более 60 тыс. погибших. Данные получены на основе спутниковых фотографий, подсчета тел, наблюдения за заполняющимися кладбищами, а также сообщениях о раненых и погибших с мест в Украине. Я думаю, эти данные выглядят правдоподобно".

Во вторник в ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, а результатов у него нет. По его словам, Киев также потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.