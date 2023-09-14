Директор финской Patria назвал очень рискованным производство боевой техники на Украине

По словам Эсы Рауталинко, у финского производителя бронетехники могут возникнуть трудности с налаживанием цепочек поставок и получением разрешений на экспорт вооружений

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Лицензирование производства военной техники западных компаний на Украине будет сопряжено с "чрезвычайными рисками" без поддержки государственных властей. Такое мнение выразил исполнительный директор финской компании Patria Эса Рауталинко.

По его словам, у финского производителя бронетехники могут возникнуть трудности с налаживанием цепочек поставок и получением разрешений на экспорт вооружений, а также финансированием и обеспечением безопасности производства в зоне боевых действий. "Эти риски слишком велики для компании, чтобы справляться с ними в одиночку", - приводит слова Рауталинко агентство Reuters.

Исполнительный директор Patria также отметил, что проведение аудита "практически невозможно" в стране, где идут активные боевые действия. В связи с этим он призвал правительства западных государств, включая Финляндию, оказать поддержку частным предприятиям, поставляющим технику Киеву.

Ранее американский еженедельник Defense News сообщил, что Patria рассматривает возможность начала производства вооружений на территории Украины.