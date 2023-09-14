Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителями РФ в Совбезе ООН

Как отмечает газета, от России в заседании может принять участие министр иностранных дел Сергей Лавров

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителями России, если его пригласят на заседание Совета Безопасности ООН на следующей неделе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на западного дипломата.

По его информации, в ходе недели высокого уровня в штаб-квартире ООН может пройти заседание Совбеза по Украине, в котором возможно участие Зеленского. Как отмечает газета, от России в заседании может принять участие министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавит делегацию России на очередной сессии Генеральной Ассамблеи.

Ранее сообщалось, что выступление Зеленского на Генассамблее планируется в первой половине дня 19 сентября.