14 сентября, 12:36

Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителями РФ в Совбезе ООН

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Как отмечает газета, от России в заседании может принять участие министр иностранных дел Сергей Лавров

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителями России, если его пригласят на заседание Совета Безопасности ООН на следующей неделе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на западного дипломата.

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По его информации, в ходе недели высокого уровня в штаб-квартире ООН может пройти заседание Совбеза по Украине, в котором возможно участие Зеленского. Как отмечает газета, от России в заседании может принять участие министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавит делегацию России на очередной сессии Генеральной Ассамблеи.

Ранее сообщалось, что выступление Зеленского на Генассамблее планируется в первой половине дня 19 сентября. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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