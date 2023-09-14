Глава Минобороны Армении и военачальники России обсудили ситуацию в Карабахе

Согласно заявлению армянского ведомства, на встрече также обсуждались существующие проблемы, а также несколько вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 14 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков и новый командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-майор Кирилл Кулаков обсудили ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

"Министр обороны Республики Армения поприветствовал генерал-майора Кулакова в связи со вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в ходе осуществления миротворческой миссии. На встрече обсуждались оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, существующие проблемы, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе", - отмечается в сообщении.