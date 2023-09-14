Байден назначил спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины

На должность назначили Пенни Притцкер

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил в четверг о назначении на должность специального представителя по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, ранее занимавшую пост министра торговли в администрации Барака Обамы.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что назначаю Пенни Притцкер новым специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины. Будучи опытным государственным служащим, экс-министром торговли и лидером преобразовательной отрасли, имеющим глубокие семейные связи с Украиной, специальный представитель Притцкер привнесет многолетний опыт и знания на этой важной должности. Работая в тесном контакте с правительством Украины, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми институтами и частным сектором, она будет руководить усилиями Соединенных Штатов по восстановлению украинской экономики", - приводит слова главы государства пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Притцкер также "поможет украинскому правительству провести реформы, необходимые для укрепления" экономики страны.

Как заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, спецпредставитель будет работать с правительством Украины, G7, ЕС, международными финансовыми институтами, а также американским частным сектором. Как говорится в сообщении Госдепа, семья Притцкер до эмиграции в США более 100 лет назад владела предприятием по продаже зерна в селе Великие Прицки под Киевом.