Kyodo: корабли КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море

Власти Японии начали активное наблюдение за ситуацией и сбор информации в связи со случившимся, передает агентство

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Четыре патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что власти Японии приступили к активному наблюдению за ситуацией и сбору информации в связи с произошедшим.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые протестные демонстрации. С тех пор китайские корабли регулярно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.