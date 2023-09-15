AFP: на границе Пакистана и Афганистана возобновил работу КПП "Торхам"

По данным источника издания, началось "двустороннее движение грузовиков и афганские граждане возвращаются в свою страну после получения разрешения и завершения иммиграционных процедур"

ИСЛАМАБАД, 15 сентября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Торхам", через который проходит основной маршрут через границу Пакистана и Афганистана, возобновил работу. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя пакистанского округа Хайбер.

По его словам, началось "двустороннее движение грузовиков и афганские граждане возвращаются в свою страну после получения разрешения и завершения иммиграционных процедур".

Информацию об открытии пункта пропуска передает и телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей администрации восточной афганской провинции Нангархар. По сведениям источников газеты "Хашт-э субх" в Нангархаре, в первые часы границу пересекли несколько сотен людей и тысячи грузовых автомобилей.

КПП "Торхам" был закрыт 6 сентября после перестрелки между пакистанскими и афганскими пограничниками. По данным СМИ, она произошла после того, как военнослужащие пакистанского Пограничного корпуса попытались воспрепятствовать строительству новой афганской заставы и ремонту старой. Согласно двустороннему соглашению, в 100-метровой зоне от КПП запрещены любые строительные работы.

По информации агентства Reuters, соглашение об открытии пункта пропуска было достигнуто на переговорах Кабула и Исламабада на высоком уровне.

За девять дней у "Торхама" скопились почти 1,5 тыс. грузовиков с фруктами, овощами и другими скоропортящимися продуктами. Как пишет "Хашт-э субх", убытки Пакистана и Афганистана в результате закрытия КПП достигают примерно $1 млн.