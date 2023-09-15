В Белоруссии сообщили о задержании в 2023 году 77 человек по запросам стран СНГ

Министр внутренних дел Иван Кубраков также отметил, что на территории Содружества арестовали 130 человек, совершивших преступления в стране

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в 2023 году задержали 77 человек, разыскиваемых в странах СНГ. Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков на заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) СНГ в Туркестане.

"Проведение межгосударственного специального комплексного мероприятия "Розыск" подтвердило свою эффективность. В текущем году в республике по запросам правоохранительных органов стран СНГ задержано 77 преступников", - цитирует его пресс-служба МВД республики.

Кубраков уточнил, что в результате взаимного обмена оперативной информацией и согласованной работы по ее проверке на территории Содружества задержано 130 лиц, совершивших преступления в Белоруссии. "Этому во многом способствует деятельность по наполнению межгосударственного информационного банка фотоизображеними разыскиваемых лиц", - отметил министр.

Он также проинформировал, что в этом году благодаря эффективным мерам взаимодействия выявили 20 каналов поставок в Белоруссию наркотических средств. "В разы увеличились объемы их изъятия, проводимые профилактические мероприятия позволили добиться снижения количества наркопреступлений и смертей от передозировок", - добавил Кубраков. Он также обратил внимание на проблему торговли людьми, сексуального насилия над детьми, распространения детской порнографии. Повысить результативность совместной борьбы, выработать единообразные подходы по квалификации таких деяний призвана научно-практическая конференция под эгидой СМВД, которая состоится в первом полугодии 2024 года в Минске, заключил глава МВД Белоруссии.