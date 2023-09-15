В Пакистане призвали ускорить приватизацию национального авиаперевозчика

Это позволит повысить стандарты Pakistan International Airlines до уровня мировых, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Анваарул Хак Какар

ИСЛАМАБАД, 15 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваарул Хак Какар призвал к срочному ускорению процесса приватизации национального авиаперевозчика Pakistan International Airlines (PIA) в целях повышения его стандартов до уровня мировых.

"Необходимо срочно ускорить приватизацию PIA, чтобы обеспечить надежные услуги для пользователей и повысить стандарты национального перевозчика до уровня мировых. Процесс приватизации должен быть завершен в ускоренном прядке", - цитирует главу временного правительства газета Dawn.

Как ранее сообщило Министерство гражданской авиации Пакистана, PIA столкнулась с серьезным финансовым кризисом, что приводит к задолженностям компании перед кредиторами, арендодателями самолетов, поставщиками топлива, страховщиками, операторами аэропортов и перед Международной ассоциацией воздушного транспорта.

В сентябре Boeing и Airbus намерены прекратить поставки запасных частей для самолетов PIA из-за отсутствия оплаты.

В создавшейся ситуации пакистанский авиаперевозчик был вынужден в этом месяце отменить ряд международных рейсов и приостановить полеты 5 из 13 арендованных лайнеров А320. В ближайшее время компания планирует прекратить эксплуатацию еще четырех самолетов.

Процесс приватизации PIA, как ожидается, может занять восемь месяцев.