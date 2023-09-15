Пентагон ожидает начало языковой подготовки украинских пилотов и техников в конце сентября

Конкретной даты пока нет, сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Обучение английскому языку украинских пилотов, которые будут совершать вылеты на истребителях F-16, и техников начнется в конце сентября в США. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Языковая подготовка еще не началась. Мы ожидаем, что языковая подготовка, возможно, начнется в конце этого месяца, но я не могу назвать вам конкретную дату или более подробную информацию на этот счет", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, когда начнется языковая подготовка украинцев на базе ВВС США Лэкленд в Техасе.

Ранее руководитель Военно-воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло сообщил, что США могут завершить обучение первых пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16 уже к концу 2023 года, однако до начала их участия в полноценных боевых полетах должно пройти еще некоторое время. По его словам, после прохождения обучения пилотам придется вернуться в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по линии НАТО, в рамках которой они научатся техобслуживанию самолетов. Он добавил, что не знает, сколько времени может занять этот этап обучения.

Об обучении пилотов

Как объявил в конце августа пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа, по сути, сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. По словам Карлин, ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев.

Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его признанию, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".

Между тем командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил 18 августа, что на подготовку "пары эскадрилий F-16" в ВСУ и обеспечение их достаточно высокой степенью готовности и профессионализма "может понадобиться четыре или пять лет".