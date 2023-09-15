Марджори Тейлор-Грин считает, что США необходимо предотвращать войны, а не разжигать прокси-конфликт с Россией

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что не будет голосовать ни за один законопроект о выделении помощи Украине, потому что США необходимо предотвращать войны, а не разжигать прокси-конфликт с Россией.

"Украина не является 51-м американским штатом. Задача нашего министерства обороны - защищать Америку и предотвращать войны, а не разжигать прокси-войну с Россией. Я не буду голосовать ни за какой законопроект, который финансирует конфликт на Украине", - написала законодатель на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter)

Ранее Тейлор-Грин заявила, что США должны остановить конфликт на Украине и выступить посредником в мирных переговорах, а не направлять Киеву деньги и военных.

Телеканал Fox News со ссылкой на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома информировал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет $110,97 млрд. Эта сумма не учитывает новый запрос на выделение финансирования для Украины, направленный администрацией Байдена в августе. Его объем составляет $24 млрд, из них на военные нужды предусмотрено $13 млрд.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.