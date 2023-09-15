На Западе опасаются, что F-16 станут "легкой мишенью" для ВС РФ на Украине

Обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин отметила, что Киеву передадут устаревшие модели истребителей, которые в Нидерландах собирались списать из-за превышения сроков эксплуатации

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Западные военные эксперты опасаются, что истребители F-16 станут легкой мишенью в конфликте на Украине из-за отсутствия опыта их боевого применения против российских зенитных ракет. Об этом говорится в материале обозревателя портала 19fortyfive Майи Карлин.

"Хотя платформа [F-16], безусловно, обладает мощными возможностями, некоторые аналитики не уверены, что ее присутствие на Украине окажет существенное влияние [на ход боевых действий]. Пожалуй, самая заметная критика исходит от военных экспертов, которые обеспокоены тем, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России", - отмечается в статье.

Как подчеркивает Карлин, Украина не получит обновленные версии F-16 с новыми технологиями. Киеву передадут устаревшие модели истребителей, которые в Нидерландах собирались списать из-за превышения сроков эксплуатации. По словам обозревателя портала, боевой самолет "никогда ранее не сталкивался в бою" с российскими средствами противовоздушной обороны.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине.