15 сентября, 10:37
Военная операция на Украине

Защита арестованного за участие в боях в Донбассе итальянца запросила новые доказательства

Адвокат Массимильяно Луиджи Шалла сообщил, что новое слушание назначили на 22 ноября

РИМ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Защита арестованного за участие в военных действиях в Донбассе Алессандро Бертолини запросила дополнительные доказательства по его делу. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал адвокат Массимильяно Луиджи Шалла по итогам предварительного слушания, которое состоялось в пятницу утром.

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По его мнению, совокупность доказательств, которые были предоставлены суду, на данный момент "является недостаточной". "Суд ходатайство удовлетворил, новое слушание назначено на 22 ноября", - сказал юрист.

Ранее Шалла в разговоре с ТАСС подчеркнул, что Бертолини постоянно проживал в Донбассе с 2017 года и что он не был иностранцем, который специально приехал туда воевать.

Бертолини содержится в тюрьме под Миланом. Как сообщали итальянские СМИ, он был арестован 30 июня в миланском аэропорту Мальпенса в рамках расследования, ведущегося в отношении него прокуратурой Генуи. Сам Бертолини родом из северного города Роверето. В Италии его подозревают в том, что он воевал на стороне ополченцев Донбасса. В 2021 году через органы донбасских республик Бертолини получил российское гражданство.

В Италии участие в военных действиях в качестве наемников является уголовным преступлением. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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