The Jerusalem Post убрала Зеленского из топ-50 влиятельных евреев

Первую позицию занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Израильская газета The Jerusalem Post обнародовала в пятницу свой ежегодный список "50 самых влиятельных евреев в мире", публикация которого приурочена к отмечаемому в эти дни празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году.

В этот перечень включены известные израильские и зарубежные политики, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели, имеющие еврейское происхождение. В 2022 году на первое место в своем списке The Jerusalem Post поставила президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете". Год спустя первую позицию занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман, а Зеленскому в топ-50 места не нашлось вовсе.

Между тем составители списка посчитали важным упомянуть в нем основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он не вошел в общий перечень из 50 имен, однако отдельно упомянут после основного списка с пометкой "Постскриптум". В биографической справке о Пригожине The Jerusalem Post напомнила о его деятельности в ресторанном бизнесе, а также о работе его "фабрики троллей", по утверждению издания, "созданной для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году".

Но именно деятельность пригожинской ЧВК "Вагнер" в 2023 году принесла российскому предпринимателю всемирную известность, полагает газета. При этом The Jerusalem Post замечает, что 62-летний Пригожин, погибший в авиакатастрофе 23 августа, был евреем по отцу и, таким образом, имел право на репатриацию в Израиль.