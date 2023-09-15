Польша заявила о планах проведения аудита всех консульств за рубежом

Глава МИД Збигнев Рау сообщил, что меры приняты в связи с расследованием нарушений в процедуре выдачи виз

ТАСС, 15 сентября. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау распорядился провести аудит во всех консульствах республики за рубежом и проверить работу профильного департамента МИД. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

"В связи с продолжающимся расследованием нарушений в процедуре выдачи виз министр иностранных дел постановил провести чрезвычайный аудит и контроль в консульском департаменте МИД и во всех польских консульствах", - говорится в сообщении.

Распоряжение Рау стало продолжением "визового скандала", главным виновником которого объявили отправленного в отставку 31 августа госсекретаря МИД Петр Вавжик. Ему вменяется подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев.

Как сообщала газета Gazeta Wyborcza, в 2022 году в Польшу легально въехали около 200 тыс. мигрантов, 130 тыс. из которых являлись гражданами мусульманских стран. Вавжик был обвинен в коррупции, расследованием занялось антикоррупционное бюро. По словам прокурора Даниэля Лермана, оно "касалось платной протекции в процедуре убыстренной выдачи нескольких сотен виз". По этому делу прокуратура предъявила обвинения семи лицам.