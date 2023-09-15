Hill: конгрессмены-республиканцы все более скептически относятся к новой помощи Киеву

По информации газеты, члены партии в нижней палате, придерживающиеся крайне правых взглядов, давно выступают против подобных расходов

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США выражают все больше сомнений в необходимости одобрения запроса вашингтонской администрации на выделение дополнительных финансов на военную помощь Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Hill.

Как отмечается в материале, республиканцы в Палате представителей все более скептически настроены относительно одобрения дальнейшего выделения средств Украине. Издание констатирует, что члены партии в нижней палате, придерживающиеся крайне правых взглядов, давно выступают против подобных расходов. Как сообщили журналистам газеты на этой неделе несколько законодателей, все больше "умеренных республиканцев в палате также выражают озабоченность" перспективой предоставления дополнительных средств Киеву.

Конгрессмен Энди Биггс (республиканец от штата Аризона) заявил, что он не поддержит законодательную инициативу, которая бы предполагала выделение дополнительных средств Украине. Он выразил сомнение в том, что такой вопрос будет рассмотрен в нижней палате Конгресса в ближайшее время. Вместе с тем он не смог заявить с уверенностью, что противники этих мер в конечном счете смогут полностью заблокировать соответствующий законопроект. "В Конгрессе много сторонников войны, - констатировал он. - Так что я не уверен".

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и других стран в сфере экономики и безопасности. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от пожаров.