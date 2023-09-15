Главком ВСУ ознакомил коллег из США и Британии с оперативной обстановкой на фронте

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Валерия Залужного, фигурировал, в частности, главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный и другие высшие чины вооруженных сил страны провели встречу с американскими и британскими коллегами, в ходе которой обсуждались обстановка на линии фронта и потребности Киева в вооружении.

"Встреча с американскими и британскими партнерами", - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Он не сообщил имен и фамилий украинских, американских и британских генералов, принимавших участие в совещании. Однако на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, фигурировали главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, заместитель главнокомандующего ВСУ генерал Михаил Забродский, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту", - сообщил Залужный. По его словам, участники встречи заслушали украинских командиров и обсудили проблемы войск. Главком ВСУ представил украинское видение развития событий на передовой.

"Обсудили необходимость украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике", - отметил Залужный. Он добавил, что на встрече также обсуждались вопросы усиления противовоздушной обороны, поставки украинским вооруженным силам дополнительного транспорта для эвакуации раненых, проблемы ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей. Отдельно была рассмотрена ситуация в Черном море.