Посол Белоруссии заявил, что у страны нет механизмов работы с Украиной по урегулированию

Дмитрий Крутой отметил, что республике "в полной мере понятны причины, побудившие руководство России принять вынужденное решение" о начале СВО на украинской территории

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Запад помешал предпринимавшимся попыткам, в том числе при посредничестве Белоруссии, остановить конфликт на Украине на начальной стадии боевых действий, сейчас у Минска отсутствуют механизмы конструктивной работы с Киевом. Об этом на состоявшемся в Москве круглом столе "Украинский кризис: роль гуманитарных и посреднических инициатив нейтральных акторов" заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

"Нынешний конфликт в Украине можно было остановить еще в начальной фазе боевых действий. На белорусской земле прошли два раунда мирных переговоров, все было готово к компромиссу, однако у западных политиков, де-факто управляющих Киевом, были другие планы. Вынужден констатировать, что в настоящее время у Беларуси отсутствуют механизмы конструктивной работы с украинской стороной. Двусторонние отношения фактически заморожены", - сказал дипломат в выступлении, текст которого приводится на сайте белорусского посольства.

Вина Запада и Украины

Крутой отметил, что Белоруссии "в полной мере понятны причины, побудившие руководство России принять вынужденное решение о начале специальной военной операции на территории Украины".

"По нашему мнению, бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти. Беларусь, естественно, не может быть безучастным наблюдателем развернувшейся трагедии", - заявил посол.

Он указал на то, что начиная с попытки госпереворота в Белоруссии в 2020 году киевский режим, действуя по указке Вашингтона, взял курс на разрыв отношений с Минском, активно участвовал в подготовке экстремистских группировок, создававшихся с целью захвата власти в республике. "С началом же СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму $1 млрд, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц. Украинская армия и спецслужбы ведут постоянные провокации на государственной границе, минируют прилегающие к ней территории, нарушают воздушное пространство нашей страны, пытаются организовать диверсии внутри Беларуси", - подчеркнул Крутой.

Посол напомнил о недавних задержаниях на территории Белоруссии диверсантов Службы безопасности Украины. "Безусловно, цель [Киева] ясна - держать украинскую тему в фокусе внимания западных СМИ и своих спонсоров из США и ЕС", - пояснил дипломат.

"В свою очередь Беларусь <...> по-прежнему заинтересована в скорейшем достижении мирных соглашений и нормализации ситуации в регионе. <...> Финальные договоренности должны обязательно учитывать интересы белорусской стороны, которые совпадают с требованиями России в гарантиях безопасности. Ведь мы прекрасно помним, что к открытому конфликту привело как раз полное и демонстративное игнорирование Западом законных пожеланий России о гарантиях безопасности. <...> В этой связи считаем, что без предоставления гарантий безопасности Беларуси и России невозможно достичь решения конфликта, установить прочный и многолетний мир в регионе", - заявил белорусский посол.

Законная помощь детям

Крутой отметил, что важное место в украинском урегулировании занимала и занимает гуманитарная составляющая. Он напомнил, что с начала конфликта в Донбассе Белоруссия оказывает системную помощь детям региона, более 3,5 тыс. которых прошли лечение и реабилитацию в республике.

"Отмечу, что, вопреки наглому вранью западной и украинской пропаганды, выезд детей на оздоровление в Беларусь осуществлялся лишь с согласия их родителей и законных представителей", - подчеркнул посол.