Блинкен назвал внутренним делом КНР ее кадровые решения

Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона к взаимодействию с любым китайским министром

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Администрация США считает внутренним делом КНР ее кадровые решения, в том числе по военному ведомству, Вашингтон готов к взаимодействию с любым китайским министром. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Что касается вопроса о министре обороны Китая, мне нечего сообщить об этом. Я ничего не знаю о том, в каком статусе министр обороны. И в любом случае, решать эти вопросы правительству Китая. Мы, как и ранее, в полной мере готовы к взаимодействию с китайским правительством, кто бы ни занимал в какой-либо момент ответственные должности", - заявил Блинкен. Он по просьбе журналиста комментировал сообщения СМИ, согласно которым в отношении главы оборонного ведомства КНР Ли Шанфу в Китае якобы проводится расследование.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что, как полагают в США, Ли Шанфу, который две недели не появлялся на публике, возможно, отстранен от должности. По версии газеты, в отношении него якобы проводится расследование. На сайтах в китайском сегменте интернета, в частности в поисковике Baidu, министр Ли Шанфу по-прежнему сохраняет все свои посты, включая должность члена Центрального военного совета КНР.