В Белом доме знают, что расклад сил по поддержке Украины в Конгрессе изменился

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливанн отметил, что "двухпартийный консенсус по этому вопросу продолжает существовать"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена при обсуждении с Конгрессом нового пакета помощи Украины понимает, что расклад сил в нем изменился по сравнению с 2022 годом, однако рассчитывает, что дополнительное финансирование будет одобрено. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"На прошлой неделе у меня была возможность встретиться с лидерами Демократической и Республиканской партий в Сенате, с представителями комитетов по вопросам национальной безопасности. В ходе этих разговоров я почувствовал, так сказать, основной настрой, идею о том, что США должны на двухпартийной основе поддержать Украину также уверенно, как и год назад, - сказал он. - Но, конечно, я признаю, что между Конгрессом год назад и нынешним Конгрессом есть разница, и нам надо это учитывать по мере того, как мы ведем обсуждение дальнейшей помощи Украине".

"Мы считаем на основании проведенных обсуждений с представителями Конгресса, что двухпартийный консенсус по этому вопросу продолжает существовать", - добавил Салливан.

Ранее Белый дом предложил Конгрессу одобрить новый пакет помощи Украине на сумму $24 млрд. Республиканцы на этом фоне нарастили критику выделения столь значительных средств, которые можно было бы потратить на решение проблем внутри США, на помощь Киеву.