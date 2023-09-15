15 сентября, 19:41
Военная операция на Украине

Ермак обсудил с Салливаном предстоящий визит Зеленского в США

Глава офиса президента Украины также рассказал помощнику американского лидера по национальной безопасности о ситуации в зоне боевых действий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак второй раз за два дня созвонился с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы обсудить будущий визит Владимира Зеленского в США.

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"В разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты", - написал Ермак в Telegram-канале.

По его словам, он также рассказал Салливану о ситуации в зоне боевых действий. Ермак добавил, что разговор шел "об оборонных потребностях Украины и возможностях для усиления украинской армии".

Это уже третья за месяц беседа Ермака и Салливана. В четверг глава офиса Зеленского сообщил, что обсудил с помощником американского лидера текущую ситуацию на фронте, акцентировав внимание на нуждах украинской армии.

Ранее в пятницу Салливан проинформировал, что президент США Джо Байден проведет 21 сентября в Белом доме переговоры с Зеленским. Представитель Белого дома указал, что встреча пройдет на фоне недавних контактов России с КНДР и переговоров министров обороны стран, поддерживающих Украину, на американской базе Рамштайн в Германии. Он отметил, что в ходе визита в Вашингтон Зеленский также намерен встретиться с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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