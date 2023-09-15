Париж хочет заключить контракты на помощь, которая будет оказана Киеву в ближайшие годы

Глава МИД Франции Катрин Колонна отметила, что документы дадут сигнал Киеву и помогут ориентироваться французскому бизнесу

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Франция хотела бы заключить контакты на помощь, которую она будет оказывать Украине в ближайшие три-пять лет. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

"Мы намерены оказывать поддержку Зеленскому до самого конца, - сказала Колонна. - Мы начали работу над тем, чтобы заключить контракты на военную, экономическую и гуманитарную помощь, которую Франция будет оказывать Украине в течение ближайших трех - четырех - пяти лет", - отметила глава МИД.

По ее словам, эти соглашения дадут сигнал Киеву, но также помогут ориентироваться и французскому бизнесу.

На конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лондоне в июне, Колонна заявила, что Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи для Украины, который будет включать гуманитарную, стабилизационную, экономическую и финансовую поддержку. При этом, большая его часть будет распределяться в виде грантов, "чтобы избежать роста давления на государственные финансы".