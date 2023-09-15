США выразили заинтересованность в сотрудничестве с Гайаной по линии Совбеза ООН

С января 2024 года Гайана станет непостоянным членом СБ ООН

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Гайаной, которая с января 2024 года войдет в Совет Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на встрече с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.

"На встрече помощник президента по национальной безопасности Салливан отметил заинтересованность Соединенных Штатов в сотрудничестве с Гайаной в Совете Безопасности ООН в ходе предстоящего срока [Гайаны в качестве его непостоянного члена] в сферах, где страны разделяют общие приоритеты, включая энергетическую безопасность, изменение климата и региональные последствия кризиса, который переживает Венесуэла в сфере миграции и безопасности", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам переговоров.

На них также затрагивалась тема совместных усилий двух стран, направленных на "устойчивый и инклюзивный рост" населения США и Гайаны.