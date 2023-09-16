СМИ: Ким Чен Ын оказался впечатлен современными российскими авиационными технологиями

По мнению лидера КНДР, они опережают потенциальные внешние угрозы, передает ЦТАК

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын глубоко впечатлен современными технологиями России в области авиации и ее производственными возможностями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он сказал, что был глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли и ее непрестанными предприимчивыми усилиями по достижению новых целей. Он выразил искреннюю надежду, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем", - привело агентство Yonhap выдержку из сообщения ЦТАК.

Также лидер КНДР считает, что российские авиационные технологии по своему уровню опережают потенциальные внешние угрозы.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационные технологии в России стремительно развиваются, опережая потенциальные угрозы извне, и пожелал дальнейших успехов в развитии завода", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что лидеру КНДР преподнесли подарки вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Также Ким Чен Ын сфотографировался с летчиком-испытателем на фоне Су-35.

Визит Ким Чен Ына в Россию

В пятницу в ходе визита в Россию лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, который выпускает истребители Су-35 и Су-57. Совместно с производственным центром филиала корпорации "Яковлев" предприятие осваивает программу гражданского авиастроения по выпуску самолета Sukhoi Superjet 100. В частности, Ким Чен Ын наблюдал за демонстрационным полетом Су-35. Его сопровождали глава МИД Цой Сон Хи, министр обороны Кан Сун Нам и командующий ВВС Ким Гван Хёк.

Лидер КНДР осмотрел различные цеха завода, встретился с летчиками-испытателями, сел в Су-57 и выслушал подробный рассказ о технических характеристиках истребителя пятого поколения. Лидер КНДР высоко оценил труд "руководящих работников, ученых, техников и рабочих завода".

"Лично стал свидетелем стремительного развития и огромного потенциала авиационной технологии России", - привело ЦТАК запись Ким Чен Ына в книге почетных гостей предприятия.

Лидер КНДР прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. До этого Ким Чен Ын приезжал в РФ в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они провели с Путиным переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.