15 сентября, 22:16

Лидер Колумбии указал на двойные стандарты, сравнив конфликт на Украине с ближневосточным

Густаво Петро призвал к проведению двух мирных конференций "на благо человечества"

ГАВАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Многие участники современных международных отношений прибегают к двойным стандартам, когда речь идет о конфликте на Украине, в то время как необходимо сосредоточить общие усилия на его скорейшем решении. Такую позицию высказал президент Колумбии Густаво Петро, выступая на саммите действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай" в Гаване в пятницу.

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"Мы не сможем взять на себя ответственность за решение основных проблем человечества, если будет идти война; и я бы попросил G77 также обсуждать проблему войны для ее преодоления. Не потому, что мы должны принять сторону России или Украины, а скорее должны сравнить две ситуации: в чем разница между войной России и Украины и войной Израиля и Палестины? - сказал глава государства. - Почему присутствуют эти двойные стандарты, предполагающие создание большого единого фронта против России в конфликте России и Украины, а при оккупации Израилем палестинской территории отклоняющие принятие чьей-либо стороны и возможность создания единого фронта?"

По словам Петро, "пришло время немедленно провести две мирные конференции на благо человечества и открыть пространство для дискуссий, в которых мир должен принять участие". 

Теги:
УкраинаПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПетро, ГуставоВоенная операция на Украине
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