Сына главаря наркокартеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка экстрадировали в США

Овидио Гусмана Лопеса обвиняют в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Овидио Гусман Лопес, сын бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), экстрадирован в США. Об этом в пятницу сообщило Министерство юстиций США.

"В результате сотрудничества правоохранительных органов США и Мексики в США был экстрадирован Овидио Гусман Лопес, лидер картеля Синалоа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

5 января Гусман Лопес был задержан и доставлен в тюрьму особо строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико. В его отношении действует запрос на экстрадицию в США, где его обвиняют в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард исключал возможность ускоренной выдачи американской юстиции.

Задержание Гусмана Лопеса 17 октября 2019 года в Кульякане послужило причиной уличных боев, в столкновениях погибли 9 человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить его, чтобы не подвергать опасности население.

Гусман сбежал из "Альтиплано" в ночь на 12 июля 2015 года прямо из своей камеры по туннелю длиной 1,5 км, прорытому на глубине 10 м. Схватить его удалось в ходе специальной операции морской пехоты в городе Лос-Мочис в Синалоа 8 января 2016 года, а спустя год власти Мексики выдали наркобарона США. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения, в середине июля того же года Гусман был приговорен к пожизненному заключению.

Организованные преступные сообщества и наркокартели несут основную ответственность за кризис в сфере безопасности, который Мексика переживает на протяжении многих лет. В 2022 году в стране было зарегистрировано 30 968 умышленных убийств, на 7,1% меньше, чем годом ранее.